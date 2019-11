,,Uważam się za antypolską postać''. Świadomość ,,antyfaszystów''

ktoś tam 12.11.19 11:08

Różne wypowiedzi zwolenników postępu znakomicie pokazują, że nie ma czegoś takiego jak pewność spokoju. Np. prezydent Wrocławia, w ramach "pedagogiki wstydu" zrobił z nas twórców "kryształowej nocy". Naiwnością jest mniemać, że jak oderwiemy się od USA to będziemy niezagrożeni. Wpływy judaistyczne są tak potężne, że mówienie o jakiejś neutralności jest po prostu śmieszne. Zarówno Niemcy, Rosjanie, czy USA dzięki tym wpływom realizują te samą politykę historyczną. Nie wiem czy Żydzi zdają sobie z tego sprawę, ale postawili Polaków w tej samej sytuacji w jakiej ongiś biblijny Izrael był. Dziś to Żydzi pełnią rolę światowego, pogańskiego mocarstwa walczącego z prawdą. Nie wiem też czy Żydzi i ich masoneria zdają sobie z tego sprawę, że im bardziej próbują nas oderwać od wiary w Chrystusa tym efekt jest bardziej przeciwny. Te wszystkie szykany powodują tylko, że my jeszcze bardziej szukamy opieki Boga w Trójcy Jedynego. Za wstawiennictwem Maryi. Niestety muszę napisać: Żydzi, upraszczając sprawę, bowiem nieliczne głosy sprzeciwu z tego środowiska na te wszystkie kłamstwa, co to można na palcach policzyć, "wiosny (i nie mam na myśli Biedroniątek) nie czynią".

Żydzi zresztą zakłamując historię, winni są zbrodni przeciwko ludzkości bowiem oprawców wywyższają a ofiary i tych co nieśli im pomoc próbują wdeptać w ziemię czyniąc ich winnymi zbrodni innych. Taka polityka ma jednak "krótkie nogi". Zafałszowywanie historii niesie ze sobą nie ryzyko ale pewność powtórzenia wydarzeń, które kiedyś miały miejsce. Bóg jest prawdą i Bogiem prawdy. Nawet gdy wszyscy wokół będą kłamać On prawdę zna. I każdemu odpłaci wg. jego zasług bez względu na to kim był i co robił w życiu. Do jakiej kasty należał... Żydzi powinni sobie przypomnieć fragment z Pisma Świętego o oskarżeniu wytoczonym niewinnej Zuzannie przez członków "nadzwyczajnej kasty". Wielce pouczająca historia...



Biorąc to wszystko pod uwagę, to że z moich rodziców uczyniono zbrodniarzy, choć byli tak tak samo poddani niemieckiemu totalitaryzmowi, nie widzę powodu by pomagać Żydom kiedy spadnie na nich zagłada. I tak już jestem uznany za potomka morderców i jako potencjalny zbrodniarz, jak zresztą większość moich współrodaków. Ciekawe, że nielicznym się udało załapać na miano sprawiedliwych. Pewnie "wypadek przy pracy" albo element ściemniania w ramach owej "pedagogiki wstydu".