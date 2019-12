UWAGA! Śmiercionośny roundup znajduje się w piwie. Nawet ekologicznym!

katolik 3.12.19 17:09

Dlaczego tak jest- bo masoni postanowili zmniejszyć populację ludzi , a oni jako panowie swiata szatana do którego należa będą żyć....Jest wiadomym ,ze produkty spożywcze zawierają różnego rodzaju konserwanty, tłumacząc trwałością produktu. Nikt tego nie zakaże. Wiele mówi się o nowotworach , przecież to są celowe działania ,aby wywołać choroby ,żeby ludzie umierali. Po co przeznacza się ogromne pieniądze na onkologię ,skoro się nie zapobiega ,a wręcz wywołuje choroby. Wszystko jest farsą , aż coś się nie sypnie . do tego jeszcze dno mor-społ-polit popslsldwiosna chce usmiercac Polaków małych i starych , zniszczyć ich psychikę i ciało przez homoseksualizm , molestowanie seksualne( zarzuca się Kościółowi ,ze molestują homoseksualni osobnicy), A tu żródłem jest właśnie dno. Czyli powolne uśmiercanie ludzi na swiecie , (w tym w Polsce) przez różnych producentów zywności ,a zdrugiej strony w Polsce przez wysłanników szatana dno popslsldwiosnanowoczesna !!!