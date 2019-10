Uwaga! Będą chodzić po kościołach i nagrywać kazania!

Wczoraj informowaliśmy o tym, że dzisiaj po kościołach mają chodzić osoby, by nagrywać kazania. A wszystko po to, by przyłapać księży na łamaniu ciszy wyborczej. W mediach społecznościowych do sprawy odniósł się ks. prof. Marek Lis i dziennikarz śledczy Cezary Gmyz.