USA: Szkoła jezuitów promuje ideologię gender

Ideologia gender coraz częściej wkracza nie tylko do szkół świeckich, ale także na uczelnie katolickie. Dotyczy to zarówno szkół średnich, jak i wyższych. Rodzice, nieświadomi tego, co się dzieje, mogą żyć w błędnym przekonaniu, że posyłają dziecko do instytucji, która dba o zgodność uczonych treści z doktryną katolicką. Tymczasem niestety bywa inaczej. Jednym z najnowszych przykładów jest prowadzona przez jezuitów De Smet Jesuit High School w St. Louis w stanie Missouri w USA.

Według jednego z uczniów tej szkoły nowy rok szkolny dla ostatniego roku zaczął się ku zdumieniu uczestników m.in. od zajęć formacyjnych, które promują transpłciowość i politykę tożsamości i które kolidowały z innymi, tradycyjnymi w treści i formie zajęciami. Jak twierdzi uczeń: „Byliśmy karmieni ideologią gender”.

Uczniowie uczestniczyli w dyskusji prowadzonej przez Catalinę Martinez, która jest kierownikiem ds. „różnorodności i włączania”. Tematem dyskusji były „tożsamości społeczne”. Uczniowie mieli zakreślić na wręczonych formularzach „Matrycy tożsamości społecznych” kategorie, z którymi się identyfikują. Ich zmieszanie i zaniepokojenie wywołała terminologia użyta w formularzu. Wśród możliwych kategorii znalazły się m.in. takie, jak „cis-seksizm”, „hetero-seksizm”, „osoby transpłciowe”, „osoby niebinarne”, „osoby transpłciowe”.

„Powiedziano nam, że musimy zaakceptować transpłciowość w naszej wierze – relacjonuje uczeń – jak również, że musimy przyjąć nasz pociąg [seksualny]. Wiele osób było w konsternacji, jak to w ogóle możliwe”. Uczeń zwrócił też uwagę na schizofreniczną sytuację w szkole, gdyż na lekcjach z moralności i etyki mówiono coś innego, że „Kościół dokonuje rozróżnienia, iż pociąg do osób tej samej płci nie jest grzechem, ale czyny tak”.

Jennifer Petry Coulter, założycielka organizacji Keeep Our St. Louis Catholic Schools Catholic (Zachowajcie Katolickość Naszych Katolickich Szkół w St. Louis), twierdzi, że niestety jest to typowa sytuacja i dzieje się „w całym St. Louis”, a „rodzice wierzą, że szkoły uczą tego, co właściwe”. Jej zdaniem w szkołach trwa „olbrzymia indoktrynacja”, a uczniowie i rodzice, którzy o tym wiedzą, często boją się narazić i nie robią nic w tej sprawie.

Portal „Church Militant” informował niedawno o tym, że jezuici otrzymują wsparcie finansowe m.in. od organizacji związanych z Georgem Sorosem. Można się zatem spytać, czy takie zajęcia, w jakich uczestniczył uczeń z katolickiej De Smet Jesuit High School są częścią agendy ateistycznego miliardera?

jjf/ChurchMilitant.com