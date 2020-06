USA: Matematyk stracił pracę, bo uczciwie oceniał czarnoskórych zamiast dawać im dobre oceny za nic

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 17.6.20 9:10



Jak zwykle na fradlu:

- nie "profesor matematyki", tylko "professor of accounting", czyli od księgowości

- nie "został pozbawiony pracy",tylko "has been suspended for three weeks",czyli zawieszony na 3 tygodnie

- nie został zwieszony za jakąkolwiek odmowę, tylko z formę odpowiedzi na list studentów.

- tak, tak fronda zapomniała napisać, że to sami studenci napisali tę prośbę.



https://www.dailymail.co.uk/news/article-8404307/Professor-suspended-refusing-request-lenient-marking-black-students-assessments.html