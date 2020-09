Urban do LGBT: Dopie***jcie katolikom i biało-czerwonym!

W „Gazecie Wyborczej” ukazał się wywiad z Jerzym Urbanem, który sięgnął kolejnych granic przyzwoitości i dobrego smaku. Jednak opublikowana przez dziennik rozmowa nie jest już tylko żenująca czy bulwersująca. Tezy rzecznika komunistycznego rządu przerażają. Urban m.in. wzywa środowiska LGBT do „Dopierd***nia katolikom i biało-czerwonym”.

W wywiadzie z Jerzym Urbanem przeraża wiele rzeczy. Przeraża np. to, że jeden z głównych autorów propagandy i cenzury PRL chwali się, iż dziś jest autorytetem dla polskiej młodzieży, zwłaszcza tej o lewicowych poglądach:

- „Piszą do mnie młodzi ludzie, że chcą moich zdjęć z autografem. Młodzi lewacy głównie. [...] Ja już tego teraz nie otwieram, ale ogólnie, że jestem wspaniały, zabawny, cudowny i że tak świetnie dopieprzam PiS-owi” – mówi Urban.

W przekonaniu o byciu idolem polskich nastolatek wtóruje mu żona:

- „Słuchaj, on jest teraz prawdziwa Gwiazda Internetu! Wiozę go samochodem z redakcji, a po drodze widzę te dziewczynki, szesnastki, siedemnastki, zachwycone, widzę ten ich układ ust, UUUUUU, Urban jedzie, wow! Ja ci powiem, że jestem zadowolona, że on taki stary i już nic nie może” – przekonuje.

Pocieszające jest to, że najpewniej większość z tych „zachwyconych szesnastek, siedemnastek” rozpoznaje w Urbanie po prostu „błazna” z Internetu i widząc go, cieszy się z okazji do, pozostając przy języku młodzieży, „pokręcenia beki” ze starszego pana.

Atakując partię rządzącą komunista przekonuje, że PiS jest gorszym wydaniem władzy PRL-u:

- „Wszystkie autorytarne władze są do siebie podobne. I przecież to zarzucamy PiS-owi. Że upodabnia się do PRL-u. Ale różnica jest zasadnicza. [...] Ważna jest tendencja. A nasza tendencja, z pewnymi zahamowaniami, była liberalizacyjna. I to przez dziesiątki lat! Natomiast tendencja PiS-u jest odwrotna – ku coraz bardziej autorytarnej i zamordystycznej monowładzy”.

To jednak, co najbardziej przeraża w udzielonym przez Jerzego Urbana wywiadzie, to agresja, do jakiej zachęca on aktywistów LGBT:

- „Popieram demolkę i profanacje i namawiam do większego radykalizmu. Moje rady dla ruchu LGBT: dopieed***jcie katolikom! Dopierd***jcie nacjonalistom! Dopierd***jcie biało-czerwonym!”.

Ot, takie mądrości komunistycznego propagandzisty w „wolnościowej” i „demokratycznej” prasie.

kak/Gazeta Wyborcza, niezależna.pl