Unijny komisarz nie odpuszcza i dalej straszy Polskę

Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders nie rezygnuje z angażowania się w sprawy Polski. Pod koniec kwietnia apelował do KE o zajęcie się kwestią wyborów prezydenckich w Polsce. Teraz natomiast zapowiada, ze KE będzie śledzić przygotowania do przeprowadzenia wyborów, które zostaną przełożone.

-„Przyjąłem do wiadomości tego ranka decyzję o przełożeniu wyborów prezydenckich w Polce. Cieszę się z debaty przeprowadzonej w Polsce na ten temat przez społeczeństwo” –powiedział na dzisiejszym posiedzeniu komisji sprawiedliwości PE Didier Reynders.

Dodał, że KE będzie przyglądać się przygotowaniom do przeprowadzenia wyborów w przyszłości, ponieważ ma obawy co do ich przygotowania: