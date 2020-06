TYLKO U NAS! Andrzej Talaga: Siły USA w Polsce są na linii frontu

Andrzej Talaga, Warsaw Enterprise Institute: Przede wszystkim należy poczekać na potwierdzenie tych doniesień. To, że media o czymś piszą to jeszcze nie oznacza, że tak się stanie. Może to wcale nie wygląda tak optymistycznie, może będzie tych oddziałów przeniesionych do Polski dużo mniej, niż się spodziewamy. Pamiętajmy o tym, kim są Niemcy dla Ameryki. Nie może być mowy o żadnym wycofaniu się wojsk amerykańskich z Niemiec. Niemcy mają zapewnione bezpieczeństwo w tym sensie, że bazy tam rozlokowane są poza zasięgiem rosyjskich rakiet. To jest bardzo istotne. Siły rozmieszczone w Polsce z kolei są na linii frontu i w większości terytorium kraju. Szczególnie te na wschód od Wisły i na północ są w zasięgu rosyjskich rakiet Iskander. Wszystkie amerykańskie oddziały w Polsce są przede wszystkim w zachodniej Polsce poza zasięgami rosyjskich rakiet. W związku z tym nie wierzę w to, że jakieś znaczące, przełomowe, główne siły amerykańskie będą przesunięte do Polski, bo tak się po prostu nie robi. Ze strategicznego punktu widzenia to byłby błąd i Amerykanie tego błędu nie popełnią. Natomiast wzmocnienie sił, które już są w Polsce jest jak najbardziej realne. Jeśli to jest prawda, to jest to wyłącznie dobra wiadomość, dlatego, że u nas są głównie siły, które mają charakter logistyczny, tzn. logistyczny, wywiadu, obserwacji. To są tego typu siły. Natomiast jest bardzo mało amerykańskich jednostek czysto bojowych. Gdyby więc było tak, że w Polsce będzie pełna brygada amerykańska, rozrzucona oczywiście w różnych częściach kraju to to będzie niewątpliwie optymistyczne i godne najwyższej uwagi.