Twórcy Sokuzburaka włos z głowy nie spadnie... Trzaskowski: To kompetentna osoba

PiotrS 10.10.19 16:38

No wiecie...w zasadzie to, co robi sok z buraka w jedną stronę, niestety Fronda robi w stronę drugą. Nazywa sie hejtem sokzburaka... strona PO czy KOD czy jak tam to nazwać, nazywa hejtem Frondę.

I niestety słusznie, bo tak jak sokzburaka manipuluje pewnymi elementami żeby uwydatnić to, co chce, Fronda manipuluje, tyle że w drugą stronę.



Przykro mi to pisać niestety, ale fakt pozostaje faktem.



I nie ma żadnego znaczenia, z którą stroną się zgadzam, bo to jest po prostu obiektywny fakt. A każdy sobie może wybrać co chce czytać.

Ja np. dziś po przeczytaniu tego artykułu sprawdziłem sobie ten sokzburaka, żeby wiedzieć o czym czytam. I po sprawdzeniu - pisze to co wyżej.