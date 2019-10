Twitter komentuje słowa Wałęsy o Kornelu Morawieckim

mordechaj 6.10.19 14:43

To przykre dla współczesnego PiS, ale to jest prawda historyczna. Kornel Morawiecki rozbijał Solidarność, poprzez założoną przez siebie Solidarność Walczącą, która niczego dla Polski nie wywalczyła. Kornel Morawiecki nawoływał do wojny domowej. To była jego filozofia polityczna. Na szczęście Polacy doświadczeni powstaniami, które były dla Polski klęskami, lekceważyli go. Sukces odnieśli ci, którzy usiedli do rozmów przy Okrągłym Stole i pertraktowali z Kiszczakiem na tajnych spotkaniach w Magdalence. Oprócz Lecha Wałęsy jedynym przedstawicielem opozycji, który był na WSZYSTKICH tajnych rozmowach w Magdalence, był LECH KACZYŃSKI. Później Lech Kaczyński zrobił oszałamiającą karierę w III RP, najbardziej błyskotliwą. Był senatorem, posłem, szefem BBN, ministrem sprawiedliwości, prezesem NIK, prezydentem Warszawy i w końcu Prezydentem Polski.I to w zaledwie 20 lat !!! ŻADEN inny polityk w III RP nie zajmował tylu wpływowych stanowisk, co Lech Kaczyński. Najciekawsze jest to, że udało się przekonać Polaków, że Lech Kaczyński zajmował tyle wpływowych stanowisk w "znienawidzonej" przez siebie III RP, będąc cały czas w...."opozycji" :))) Jarosław Kaczyński tak ładnie mówi obecnie o Kornelu Morawieckim, ale NIGDY nie wziął go na listy wyborcze. Gdyby nie Paweł Kukiz, to współcześni Polacy w ogóle by nie wiedzieli, kto to był Kornel Morawiecki.