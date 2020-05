Twarde stanowisko Polski ws. budżetu UE i funduszu odbudowy po pandemii COVID19

Zatwierdzona do końca kwietnia pomoc publiczna to między innymi: niemiecka aż 990 mld euro czyli 29% PKB; francuska 319 mld euro, czyli ponad 13% PKB; włoska to 204 mld euro czyli 11,5% PKB; belgijska to ponad 53 mld euro czyli ponad 11% PKB; austriacka 24 mld euro czyli 6% PKB; hiszpańska prawie 23,6 mld euro czyli 2% PKB (polska pomoc jest szacowana około 15 PKB).