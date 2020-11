Tusk przy zdjęciu z Bidenem zapowiada koniec ,,prawicowych populistów w Europie''

W bardzo sugestywny i wymowny sposób Donald Tusk wieszczy "koniec skrajnie prawicowych populistów w Europie". Umieścił wpis na Twitterze załączając jednocześnie zdjęcie, na którym jest on z Joe Bidenem.

- Porażka prezydenta USA Donalda Trumpa w wyborach może być początkiem końca triumfu skrajnie prawicowych populizmów także w Europie – próbuje wyrokować na Twitterze Tusk, który jest obecnie szefem Europejskiej Partii Ludowej.

Wpis Tuska wynika z ogłoszenia przez niektóre zachodnie media zwycięstwa w wyborach w USA Demokraty Joe Bidena.

W Stanach Zjednoczonych trwa jeszcze liczenie głosów, a sztab Donalda Trumpa zapowiada liczne pozwy z uwagi na bardzo rażące naruszenia procesu wyborczego oraz oszustwa wyborcze.

Trump’s defeat can be the beginning of the end of the triumph of far-right populisms also in Europe. Thank you, Joe. pic.twitter.com/wm6Skj3ZDF