Tusk o słowach Putina: Bezczelne kłamstwa. Jest apel do rządu i opozycji!

Pytanie, czy ważny apel. miejmy nadzieję, że nie podyktowany jedynie PR, dotrze do przyjaciół byłego premiera z Platformy Obywatelskiej, którzy zamiast pokazać jedność z rządem, z uporem maniaka atakują polskie władze, choć jeszcze wcześniej oskarżali Zjednoczoną Prawicę i jej poszczególnych polityków, takich jak były minister obrony narodowej, Antoni Macierewicz i jego były zastępca, Bartosz Kownacki o sprzyjanie Rosji lub wręcz współpracę z Kremlem. Dziś już okazuje się, że za PO relacje z Rosją układały się świetnie, a później przyszedł PiS, w dodatku z rzekomo sprzyjającymi Rosji politykami, i wszystko zepsuł... Nie dość, że nijak nie trzyma się to kupy, to jeszcze jest kolejnym przejawem platformerskiej hipokryzji.