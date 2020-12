Tusk nawet w święta nie odpuścił złośliwości…

O tym, że Święta Bożego Narodzenia są czasem cudów, mogliśmy przekonać się słysząc wypowiedzi polityków ze wszystkich stron sceny politycznej, którzy w tym wyjątkowym czasie potrafią wysilić się i zamiast atakować, dostrzec dobro u swoich politycznych rywali. Jednak nie wszyscy. Donald Tusk nawet przy okazji świątecznych życzeń nie powstrzymał się przed dodaniem szczypty złośliwości.

Były premier Donald Tusk przyzwyczaił nas przez cały rok do swojej aktywności w mediach społecznościowych, która ogranicza się do atakowania rządzących. Nie zmieniły tego nawet Święta Bożego Narodzenia. Szczyptę złośliwości przewodniczący EPL dorzucił do świątecznych życzeń.

- „Szybkiego szczepienia wszystkim! I niech ta szczepionka uodporni nas nie tylko na koronawirusa, ale i inne choroby 2020 roku: kłamstwo, złość i pogardę. Rodzinnych (+5 gości) Świąt!” – napisał Donald Tusk na Twitterze.

Zawiedzenia postawą polityka nie kryją internauci.

Szybkiego szczepienia wszystkim! I niech ta szczepionka uodporni nas nie tylko na koronawirusa, ale i inne choroby 2020 roku: kłamstwo, złość i pogardę. Rodzinnych (+5 gości) Świąt! — Donald Tusk (@donaldtusk) December 24, 2020

To bardzo przykre, że były premier nie potrafi złożyć Polakom normalnych życzeń, bez politycznego jadu. — Bartłomiej Graczak (@bgraczak) December 24, 2020

kak/Twitter