Turcja. Chwile grozy. Matka wyrzuciła 4 dzieci przez okno, aby je ratować z pożaru [Wideo]

Dużo zimnej krwi wykazała i przeżyła chwile grozy w Stambule w Turcji matka, która – aby ratować dzieci z pożaru w mieszkaniu – musiała je wyrzucać przez okno. Część tej mrożącej krew w żyłach sytuacji można obejrzeć na nagraniu.

Zdarzenie to miało miejsce w dzielnicy Stambułu - Esenler. Po tym, jak w budynku mieszkalnym wybuchł pożar, kobieta uratowała swoje dzieci dzięki temu, że wyrzucała je przez okno, a na dole były one łapane na prowizorycznie wykonaną trampolinę.

Do pożaru doszło na trzecim piętrze budynku i dzieci także musiały się wykazać nie lada odwagą oraz przeżyć chwile grozy.

Na wstrząsającym wideo, które trafiło do sieci, widać, jak matka wychyla się z okna, trzymając na rękach dziecko. Opuszcza je powoli, trzymając za ręce i zrzuca z trzeciego piętra. To samo robi z pozostałą trójką pociech. - czytamy na portalu radiozet.pl.

Mother saves her 4 children during fire in Turkey’s Istanbul by throwing them out of 3rd floor windowhttps://t.co/LFBi2mv41U pic.twitter.com/g8pgdf1mO7