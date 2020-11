TSUE staje po stronie Polski ws. ekstradycji

Korespondentka Telewizji Polskiej w Brukseli Dominika Cosić zamieściła na Twitterze opinię rzecznika TSUE ws. wydanych przez polskie sądy europejskich nakazów aresztowania. Wynika z niego, że sądy w państwach UE nie mogą automatycznie odmawiać wydania polskiej stronie podejrzanych, zasłaniając się rzekomym „brakiem niezawisłości”.

Dwa holenderskie sądy wysłały do TSUE zapytanie ws. wątpliwości związanych z wydaniem polskiemu wymiarowi sprawiedliwości podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Holenderscy sędziowie mają wątpliwości co do niezależności sądów w Polsce.

Teraz stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

- „Pogłębienie się ogólnych nieprawidłowości dotyczących niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce NIE UZASADNIA automatycznej odmowy wykonania wszystkich europejskich nakazów aresztowania wydanych w tym kraju - ważna opinia rzecznika generalnego TS UE” – napisała na Twitterze Dominika Cosić.

- „To odpowiedź na pytania dwóch holenderskich sądów w sprawie wątpliwości co do wydania Polsce objętych nakazem aresztowania polskich obywateli oskarżonych o przestępstwa pospolite” – dodała w następnym wpisie.

kak/DoRzeczy.pl, Twitter