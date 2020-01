Trzy wymiary wyprawy rosyjsko-chińskiej do Zatoki Omańskiej

Wspólne morskie ćwiczenia okrętów Iranu, Rosji i Chin to demonstracja siły i wsparcia Pekinu i Moskwy dla Teheranu w konflikcie z USA. Pod drugie, to oznaka rosnącej aktywności militarnej ChRL w regionie Bliskiego Wschodu. Po trzecie, ćwiczenia w Zatoce Perskiej potwierdzają zacieśnianie współpracy wojskowej Rosji i Chin.

27 grudnia 2019 rozpoczęły się wspólne ćwiczenia morskie Chin, Rosji i Iranu – przede wszystkim to pokaz wsparcia Pekinu i Moskwy dla Teheranu pozostającego w ostrym konflikcie z USA. Ćwiczenia zaplanowano na Oceanie Indyjskim i w Zatoce Omańskiej w dniach 27-30 grudnia. Irańska armia zapowiedziała, że ćwiczenia „ustabilizują bezpieczeństwo” w regionie. Rzecznik sił zbrojnych powiedział, że celem manewrów jest wzmocnienie „międzynarodowego bezpieczeństwa handlowego w regionie” oraz „walka z terroryzmem i piractwem”. Chiny wysłały na ćwiczenia rakietowy niszczyciel Xining. Wspólne rosyjsko-chińsko-irańskie ćwiczenia to również odpowiedź na amerykańskie propozycje, by w Zatoce Perskiej działała międzynarodowa koalicja morska pod przewodnictwem USA mająca zabezpieczać żeglugę przed atakami i prowokacjami Iranu. Ćwiczenia w Zatoce Omańskiej to kolejne już tego wspólne przedsięwzięcie Rosji i Chin. Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku rosyjskie i chińskie okręty wzięły udział w ćwiczeniach morskich Exercise Mosi razem z flotą południowoafrykańską. Rosjanie wysłali krążownik rakietowy Marszałek Ustinow oraz towarzyszące mu tankowiec i statek ratunkowy. Stronę chińską reprezentowała fregata Weifang.