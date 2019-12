Trzaskowski podpisuje 'Pakt Wolnych Miast'. Prof. Pawłowicz: Konstytucja!

"Będziemy wspierać i wspólnie zabiegać w najważniejszych organach, agencjach i podmiotach decyzyjnych UE o to, by UE przeznaczała dla miast więcej dostępnych bezpośrednio środków"-wskazano w dokumencie podpisanym przez burmistrzów Budapesztu, Pragi i Bratysławy oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sygnatariusze deklarują m.in., że chcą koordynować wysiłki, by w politykach branżowych UE, a szczególnie w polityce spójności, pojawiały się przygotowane pod kątem miast rozwiązania w sferze ochrony środowiska, a także polityki klimatycznej, energetycznej, transportowej i gospodarczej. Samorządowcy mają także wymieniać między sobą najlepsze doświadczenia w kierowaniu miastami.