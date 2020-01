Trybunał Konstytucyjny zawiesił uchwałę SN!

wojf 29.1.20 11:43

Dokładnie! PiS daje przykład - prawo się nie liczy, wyroków sądów można nie słuchać (Ziobro o szefowa Kancelarii też ignorują wyrok). Anarchia i bezprawie - widzę że niektórym komentującym to się podoba - zobaczymy. Zobaczymy co powiecie kiedy to w Was rozjedzie kolumna rządowa a prokurator zrobi z Was winnych a pisowski sędzia to przyklepie...