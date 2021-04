Trwa "Polowanie z nagonką na Daniela Obajtka"

- "Przeciętny Polak, nawet nie zwolennik PiS, czytając wiecznie to samo, widzi, że to jest zlecenie" – powiedział w wywiadzie z „Rzeczpospolitą” prezes Orlenu Daniel Obajtek odnosząc się do nieustającej fali ataków, których stał się przedmiotem.

- „Jeżeli ktoś w kogoś uderza przez czterdzieści dni z rzędu, to jest to zaplanowane zlecenie. Czuję się zagrożony” – powiedział Obajtek.

Jak stwierdził, publikacje prasowe na jego temat są atakiem, który jest realizowany na „zlecenie z zewnątrz”.

Mamy do czynienia z wojną gospodarczą, która wzięła sobie na cel koncern, którego celem jest 200 mld zł przychodu. Orlen „dywersyfikuje dostawy ropy, renegocjuje niekorzystne umowy, buduje nowoczesną petrochemię, modernizuje rafinerie, to wtedy rozbija się pewne interesy i biznesy niekorzystne dla Polski" – powiedział "Rz".W opinii Obajtka to są rzeczywiste cele ataku na jego osobę. Jako przykład podał wynegocjowane ostatnio zmniejszenie dostaw ropy z Rosneft o około 2 mln ton.

Odnosząc się z kolei do ataków „Gazety Wyborczej” stwierdził, że chodzi o zablokowanie i uniemożliwienie sfinalizowania procesu przejęcia Polska Press, a więc walka toczy się o wolne polskie media. Spółka po przejęciu będzie miała ponad 18 mln klientów, a działania RPO o wstrzymanie wykonania decyzji prezesa UOKiK dotyczącej Polska Press prezes Orlenu określił jako nadużycie.

- "To nie jest tylko moja opinia, ale przede wszystkim ekspertów, w tym renomowanych prawników. Ta transakcja została przeprowadzona i sfinalizowana zgodnie z przepisami prawa" – podkreślił Obajtek.

Obajtek zwrócił też uwagę na proces łącznia Lotosu i Orlenu. W czasach, kiedy rządziła opozycja Lotos miał być sprzedany inwestorowi rosyjskiemu,

Odnosząc się do nacisków na niego powiedział:

- "Nie cofnę się ani kroku. Zwłaszcza pod wpływem pełnych manipulacji i kłamstw publikacji w niektórych mediach. Niech publikują dalej, mnie już to nie rusza".

mp/pap/tysol.pl