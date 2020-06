Trump: ANTIFA, Greenpeace i inni terroryści

Leszek 1.6.20 14:59

Główne przesłania 1. System polityczny Szwajcarii nie jest idealny, lecz z pewnością najlepszy spośród istniejących. 2. Po 1848 roku, kiedy wprowadzono w życie szwajcarską konstytucję i obowiązujący do dziś ustrój, Szwajcaria przekształciła się z zacofanego i biednego narodu w społeczeństwo cieszące się niespotykanym w świecie dobrobytem i stabilnością polityczną. 3. Gminy i kantony były nie tylko zróżnicowane, lecz także skłócone. To właśnie wola i kompromis oraz związana z tym akceptacja poglądów przeciwników politycznych leżą u podstaw systemu demokracji bezpośredniej. 4. Szwajcarów nazywa się stereotypowo narodem policyjnym, ponieważ każdy dobrze strzeże wspólnego dobra. 5. Szwajcarskie państwo federacyjne stosuje demokrację bezpośrednią, w której najwyższą władzę państwową sprawuje naród, a obywatele kreują prawo za pomocą referendum. 6. Referendum jest narzędziem kontroli władz, kształtowania ustroju i wyrazem woli społeczeństwa. 7. Silna tradycja federalistyczna wymaga od władz w poszczególnych kantonach zajmowania się własnymi problemami i powstrzymywania się od krytykowania działań w innych kantonach. Można to porównać do zasady, na jakiej funkcjonują konkurujące ze sobą firmy, które nie krytykują się nawzajem, lecz bacznie przyglądają się stosowanym przez inne metodom. Jeśli dana metoda się sprawdza, to każdy natychmiast zaczyna ją stosować u siebie. 8. Gminy były w Szwajcarii przez stulecia uosobieniem oddolnej demokracji. 9. Rządy w Szwajcarii są tylko na tyle scentralizowane, na ile to konieczne; i tak zdecentralizowane, jak to tylko możliwe. 10. Zdaniem liberałów osoba bez własności i wykształcenia nie była zdolna do podejmowania decyzji politycznych w oparciu o rozsądek i mając na względzie dobro wspólne. 11. Z kolei według radykalnych demokratów zasada suwerenności narodu nie oznacza, iż obywatele powinni przekazywać swoją władzę wyłonionym w wyborach reprezentantom, ale że to lud winien mieć ostatnie słowo w procesie decyzyjnym. 12. Należy podkreślić, że dojście do obecnej postaci szwajcarskiej demokracji bezpośredniej było procesem stopniowym, który rozpoczęto na poziomie gmin i kantonów, a dopiero później przeniesiono go na poziom federacji. 13. Referendum to podstawowy, kształtowany przez stulecia instrument demokracji bezpośredniej,