Tomasz Terlikowski: Przerażający wywiad McCarricka

Dlaczego ten wywiad przeraża? Odpowiedź jest prosta. Otóż pokazuje on, że w byłym kardynale nie ma skruchy, nie ma świadomości winy, że jedyne, co go interesuje to obrona samego siebie, że wypiera on odpowiedzialność. A do tego znowu pojawia się wątek wiary.

Mocno powiedział o tym James Grein, na podstawie którego zeznań pozbawiono kardynała zarówno kardynalatu, jak i usunięto do stanu świeckiego. - Jego zaprzeczenia są wciąż takie same, jak wówczas, gdy mówił mi: kto ci w to kiedykolwiek uwierzy”.

Otóż to, były kardynał wciąż przekonuje, że nie wolno wierzyć jego wrogom, wrogom Kościoła, że przecież on by takich rzeczy nie zrobił. I choć w jego przypadku już chyba to nie działa, to ja wciąż słyszę, że nie wolno wierzyć ofiarom, bo za długo czekały z oskarżeniami, że nie wolno wierzyć w ich świadectwa, bo przestawili je ludzie niechętnie nastawieni do Kościoła, że kardynał, biskup, ksiądz nigdy by czegoś takiego nie zrobił.

Otóż, jak się okazuje, zrobił i był w stanie. A naszym zadaniem jest - co mocno powiedział arcybiskup Charles Scicluna, przestać zajmować się intencjami opowiadających, a zająć prawdziwością oskarżeń i troską o ofiary. To jest kwestia wiarygodności, ale nie sprawców i nie ofiar, ale Kościoła instytucjonalnego, w Jego ziemskim wymiarze. Bo że Chrystus jest z ofiarami nie mam wątpliwości.

Tomasz Terlikowski