Tomasz Sakiewicz: Państwo Putina przegrało z państwem polskim

Gość 7.9.21 7:45

Jak za Olszewskiego 168 agentów wczoraj ZSRR a dzisiaj Rosji ...... i co ciekawe wśród tych 168 większość ta sama która się policzyła i za rozkazem Kiszczaka via Bolek wybrała Pawlaka na premiera a Tusk zaistniał ..... i niech ktoś mi wytłumaczy ,czemu co nie którzy, dosyć spora grupa ma, godne emerytury a trzyma się koryta w sejmie ,w/g mnie tylko dla tego bo maja podpisane zobowiązania i niech głupot nie gadają o reżimie w Polsce oni podlegają reżimowi i widzimisię Putinowi bo Łukaszenko to tylko pionek w grze Putina, a to wszystko przez to że wybrano w USA na prezydenta starego idiotę który nadaje się tylko do opieki w domu opiekuńczym ale nie do rządzenia stanami ..