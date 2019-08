Tomasz Sakiewicz: Dopiero się zaczęło. Od tej bitwy zależeć będzie przyszłość naszej cywilizacji

14.8.19 20:45

Wyniki wyborów do PE pokazały, że w Unii Europejskiej nie nastąpił przełom i pomimo tego, że eurosceptycy wzmocnili nieznacznie swoją reprezentację, to jednak dotychczasowy establishmenttrzyma się mocno. Należy się więc spodziewać, że marksistowski kulturkampf nabierze rozpędu i wprocesie tzw. pogłębionej integracji będzie z jeszcze większą determinacją zwalczał tradycyjnewartości europejskie. Polska jest jednym z frontów totalnej wojny wypowiedzianej naszejcywilizacji przez siły „postępu”. Dlatego od pewnego czasu jesteśmy obiektem zmasowanego atakuhunwejbinów od Biedronia i Zandberga, którzy atakując Kościół i święte dla Polaków symbolepróbują rozpętać piekło rewolucji „kulturalnej” mającej obalić „stary” porządek. W mediach trwaantykatolicka i antynarodowa ofensywa propagandowa, a ulicami naszych miast przetaczają sięparady dewiantów, podczas których dochodzi do obrzydliwych aktów profanacji symbolireligijnych i wściekłych ataków na tradycyjny model rodziny. W wielu polskich szkołachzorganizowano „Tęczowy Piątek”, promując wśród młodzieży homoseksualizm, a prezydentWarszawy podpisując Deklarację LGBT+ usankcjonował prawnie uprzywilejowanie odmieńcówseksualnych. Wszystko to odbywa się pod parasolem politycznym powołanego przez Schetynęcentrolewu, który co prawda nie wygrał ostatnich wyborów, ale uzyskując 38,47% głosów ujawniłswoją siłę, z którą należy się liczyć. Tym bardziej, że Wiosna Biedronia uzyskała kolejne 6,06%, aLewica Razem 1,24%, co daje w sumie 45,77% głosów i przekłada się na poparcie 6 245 655wyborców (PiS uzyskał 45,38%, czyli 6 192 780 głosów).Ponurym świadectwem skuteczności sojuszu liberokomuny jest wprowadzenie na brukselskiesalony aż trzech byłych premierów wywodzących się z SLD: Leszka Millera, WłodzimierzaCimoszewicza i Marka Belki. To prawdziwy chichot historii, że ci komuniści, którzy mają nasumieniu kolaborację ze Związkiem Sowieckim i ręce splamione krwią polskich patriotów będąreprezentować nasz kraj w Brukseli. Dziwne to i oburzające, ale jeśli przypomnimy sobie plugawewynurzenia towarzysza Jażdżewskiego z „Liberte”, który stwierdził, że Polska jest muniepotrzebna, bo według niego „jest wielkim genetycznym i kulturowym obciążeniem” orazprzywołamy w pamięci szczere wyznanie jego politycznego patrona, Donalda Tuska, który z bólemprzyznał, że dla niego „polskość to nienormalność”, to wtedy zrozumiemy do jakiego celu zmierzazjednoczona liberokomuna. Celem tym jest zniszczenie polskiej państwowości i zniewolenienaszego narodu, co jest niezbędnym etapem w budowie Stanów Zjednoczonych Europy, o którychpowstaniu marzą dziś zgodnie marksiści, liberałowie, banksterzy i wszelkiej maści odmieńcy.Dlatego, żeby przetrwać, musimy zgromadzić wszystkie dostępne siły potrzebne doprzeprowadzenia kontrrewolucji narodowej i tradycjonalistycznej, która wymiecie z naszej ziemigłosicieli fałszywego „postępu” i wyrwie z korzeniami rozplenione chwasty marksistowskiejideologii.

