Tomasz Sakiewicz: Bardzo złe emocje fatalnej opozycji

Przecież nikt nie zabraniał jej złożyć poprawki konstytucyjnej, by przesunąć wybory o miesiąc, rok czy dwa lata, jak tego chce Jarosław Gowin. Gdyby PiS odrzucił taką poprawkę, spadłaby na tę partię odpowiedzialność, a skoro opozycji nie interesuje pomysł Gowina i zarazem nie zgłasza ona żadnego własnego, to po prostu wyborów nie chce. Teza, że wybory można przełożyć przy pomocy stanu wyjątkowego, jest nieprawdziwa, o ile rzeczywiście nie chcemy złamać konstytucji i narazić ludzi na jeszcze większe ryzyko zarażenia, bo na jesieni, kiedy skończy się okres zakazany przez stan wyjątkowy, epidemia najprawdopodobniej wróci. Kiedy więc wybierać prezydenta? Patrząc na realne działania opozycji – najlepiej nigdy. Na pewno nie w najbliższym czasie. Czym grozi brak prezydenta? Całkowitym paraliżem państwa. Marszałek Sejmu zgodnie z konstytucją nie będzie mogła go zastąpić po 6 sierpnia, czyli nie będzie miał kto podpisywać ustaw, w tym tych dotyczących wyborów prezydenckich. Państwo bez procesu legislacyjnego zacznie się po prostu sypać. Kryzys gospodarczy zamieni się w katastrofę, a poszczególne instytucje państwa zaczną podlegać erozji. Może dojść do niewyobrażalnej tragedii na wielu polach. PiS nie ma więc wyjścia i jeżeli opozycja natychmiast nie zgodzi się na zmianę konstytucji, musi te wybory przeprowadzić. Senat robi, co może, żeby do nich nie doszło, ale po takim typie jak marszałek Grodzki i po tych, którzy go tam popierają, naprawdę nie można się wiele spodziewać.