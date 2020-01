Tomasz Rzymkowski: Jeśli SN tego nie zrobi, złamie konstytucję

Rzymkowski odnosił się tym samym do zawieszenia przez prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską zaplanowanych na jutro posiedzeń trzech Izb Sądu Najwyższego, które mają rozstrzygnąć między innymi, czy sędziowie powołani przez nową KRS są uprawnieni do orzekania.

„Co jutro zrobi Sąd Najwyższy, trzy izby Sądu Najwyższego? Moim zdaniem to, co robił wcześniej, kiedy pojawiał się spór kompetencyjny, gdzie Trybunał Konstytucyjny miał rozstrzygać spory, a Sąd Najwyższy był jedną ze stron sporu, to znaczy wyda postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sporu kompetencyjnego”.