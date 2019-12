Tomasz Lis w szpitalu. Dziennikarz trafił na intensywną terapię

Redaktor naczelny "Newsweeka", Tomasz Lis trafił do olsztyńskiego szpitala. Dziennikarz przyjechał do Olsztyna, aby przeprowadzić wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem.

