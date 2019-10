To obowiązek PiS: Zakazać eugenicznego mordowania

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach parlamentarnych. Teraz - przyjmując retorykę wyrażaną przez tę partię - nic nie stoi już na przeszkodzie, by doprowadzić do zmian w prawie na rzecz ochrony życia.

PiS musi doprowadzić do jak największej zgodności prawa pozytywnego z prawem naturalnym. Ogłoszenie zakazu dzieci to bezwzględny nakaz moralny.

Dzieci z zespołem Downa to ludzie. Nie wolno ich mordować, co się w Polsce legalnie dzieje. Woła to o pomstę do nieba. Dziś sejmowa większość ma pełną władzę położyć temu kres. Jeżeli tego nie zrobi, straci moralne prawo do rządzenia państwem Polaków.