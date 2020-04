,,To chwila próby''. Legendy opozycji w PRL apelują do posłów Porozumienia

ladychapel 27.4.20 9:24

Tak dla przypomnienia. Z grubsza. Andrzej Kryże, nauczyciel Zbigniewa Ziobro (którego tatuś był zasłużonym działaczem PZPR, inaczej synalek nawet by studiów nie ukończył), sam był pączusiem PRL Tym bardziej, że ojciec Andrzeja Kryże, Roman Kryże był stalinowskim zbrodniarzem skazującym żołnierzy AK (tych samych, co ojciec Kaczyńskiego, tylko z małą różnicą, żołnierze AK szli do piachu, a ojciec Kaczyńskiego otrzymał willę na Żoliborzu - CUD). Dla ścisłości Roman Kryże przysłużył się do KS na ROTMISTRZU PILECKIM. Ale Kaczyński pamięta komu zawdzięczał domek na Żoliborzu i Andrzej Kryże został wiceministrem hmmmm. sprawiedliwości w rządzie Kaczyńskiego.

I teraz jak taki Kaczyński, czy Ziobro mówi o sprawiedliwości mi pitoli... tak. Zaprawdę sprawiedliwe jest, żeby Kryże, Ziobro i PIotrowicz oraz benificjent komuny Kaczyński mówił mi co to sprawiedliwość społeczna.



Czopy PiSdowskie łykną wszystko. Jak im Kaczyński powie, że Ziemia jest płaska i oparta na trzech wiarach Piotrowicza. Uwierzą. Za 500+ wszystko łykną