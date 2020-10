To było do przewidzenia! Biedroń donosi na Polskę do Brukseli

To musiało nastąpić - prędzej czy później. Mamy już pierwsze doniesienie na Polskę do europejskich instytucji. O wyroku Trybunału Konstytucyjnego zawiadomił Parlament Europejski europoseł, lider Wiosny Robert Biedroń.

Jak poinformował dziś polityk:

„Możemy się spodziewać na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego debaty i rezolucji ws. sytuacji kobiet w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego”.

W trakcie konferencji prasowej w Sejmie zapowiedział początek „wielkiej akcji obywatelskiej”, do której ma dojść w przyszłym tygodniu. Chodzi o zbiórkę podpisów pod projektem ustawy ws. o przerywaniu ciąży. Biedroń podał też:

„Jest zgoda większości sił i grup politycznych w Parlamencie Europejskim, żeby przystąpić do opracowania rezolucji w sprawie sytuacji w Polsce w kontekście dostępu do przerywania ciąży, który został ograniczony”.

Zdaniem polityka, w Polsce w tej kwestii nastąpił regres jeśli chodzi o prawo unijne. Zapowiedział też spotkanie z szefową KE Ursulą von der Leyen i rozmowy na temat:

„[…] europejskich standardów ochrony praw kobiet w Polsce, żeby doprowadzić do tego, że kiedy zawiodły władze w Polsce, kiedy władze podniosły rękę na kobiety w Polsce, my jako prodemokratyczna strony, opozycja lewicowa, żeby Unia Europejska nie tylko przyjęła w postaci rezolucji pewne zobowiązania, ale także podjęła konkretne kroki do wycofania się z tego barbarzyńskiego prawa, które zostało przyjęte mocą tzw. Trybunału Konstytucyjnego”.

dam/PAP,Fronda.pl