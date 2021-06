Timmermans: Polska i Węgry to uczniowie czarnoksiężnika Putina

Wiceszef KE Frans Timmermans we wpisie w mediach społecznościowych nazwał Polskę i Węgry "uczniami czarnoksiężnika Putina". Na wpis odpowiedział wiceszef polskiego MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.



Na Facebooku i Twitterze Fransa Timmermansa pojawił się obszerny wpis na temat polityki Polski i Węgier.

"Strefy wolne od osób LGBTIQ+ w Polsce i niedawne oburzające węgierskie prawo zakazujące treści LGBTIQ+ w szkołach i w telewizji dla dzieci, to nowe dno i przypomnienie dla wszystkich, że w sercu UE korzysta się z podręcznika Putina" - napisał na Twitterze Timmermans, zamieszczając we wpisie link do swojego artykułu na Facebooku.

LGBTIQ+ free zones in Poland and the recent outrageous Hungarian law banning #LGBTIQ+ content in schools and on kids’ TV are a new low and a reminder to all that Putin’s playbook is being used in the heart of the EU.



Read more⬇️https://t.co/3vAl1JYCkz

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) June 20, 2021

"Putin jako pierwszy wykorzystał homofobię jako broń, a jego „uczniowie czarnoksiężnika” w Polsce i na Węgrzech poszli za jego przykładem" - kontynuował swoją myśl Timmermans.

Timmermans obecnie w Komisji Europejskiej zajmuje się Zielonym Ładem.

Na jego wpis odpowiedział wiceszef polskiego MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

"W POLSCE NIE MA STREF WOLNYCH OD LGBT. Jeśli komisarze KE sami korzystają z fake newsów, to nic dziwnego, że ich skuteczność w wielu kwestiach, w tym w polityce wschodniej, nie spełnia oczekiwań obywateli UE" - stwierdził.

There are NO LGBT FREE ZONES IN POLAND.

If the EC Commisioners use #Fakenews themselfes, no wonder their effectiveness on many issues, including eastern policy, does not fullfil expectations of EU citizens. https://t.co/Jp7LA2yz1s

— S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) June 20, 2021

