Tomasz Terlikowski mocno o pedofilii w Kościele: Nadal 'krzyżuje' się ofiary...

"Tak się jakoś składa, że mam ostatnio więcej kontaktu z ofiarami przestępstw seksualnych duchownych. Ich słowa burzą spokój. I to nie tylko z powodu tego, co ich spotkało ze strony sprawców, ale także tego, co dzieje się z nim teraz. Niewiara w ich świadectwo, obrona sprawców nie tylko przez przełożonych, ale także często przez świeckich, potępienie ich jako współodpowiedzialnych za to, co się wydarzyło - to dla wielu kolejny krzyż"-zwraca uwagę Tomasz Terlikowski.