Terlecki MIAŻDŻY Gasiuk-Pihowicz: To nie warzywniak, to Sejm!

Justyna 20.12.19 22:35

Wam wszystkim, tak jak Pihowicz pomieszało sie w głowie ! Używam słowa "wam", chociaż myślę, że to jedna osoba w wielu nickach napisała te wpisy, tzn. L.Keller !



Pihowicz w Sejmie wrzeszczy, jak przekupka na targu, ale wg was, to nie ona winna!

Winien ten, który jej spokojnie zwrócił uwagę! Tak? Nie ona też zapomniała, gdzie się znajduje!? Prawda? Pewnie myśli, że jest np. na targu, czy na ulicy, tak jak, kodziarze?



Cóż wymagać? Wiadomo, jacy wyborcy ją wybrali, taka jest lewacka posłanka!

Dalej ją broncie ! Wystawiacie tylko opinię o sobie !