Tej wojny Trzaskowski na pewno nie wygra

Urszula 20.5.20 9:34

Niedźwiedź został pomówiony, a rzekomy tajemniczy muzyk, który go pomówił rozpłynął się we mgle. To są metody działania PiS-u: oczernić, skłócić, pomówić, zbluzgać.

Kolejni ludzie odchodzą z Trójki. Artyści nie życzą sobie aby obecna Trójka pod wodzą pisowskich nieudaczników grała ich utwory. Właśnie jeden z muzyków - Krzysztof Zalewski pokazał Trójce gest Lichockiej ponieważ stacja puszczała jego muzykę choć on się na to nie zgodził.



Wasze metody działania to metody meneli. Grypsiarze mają więcej honoru od pismatołów.

Ale spokojnie - już się górnicy do Warszawy wybierają.

Pewnie Fronda nie opublikuje ich listu do rządu. Nie ma tam obietnicy poklepywania po plecach.