Tego Czerska się nie spodziewała! Gersdorf odmówiła wydania dokumentów dotyczących sprawy Banasia

"Nie negując doniosłej roli, jaką w demokratycznym państwie prawnym spełniają kontrola społeczna i kontrola sprawowana przez media, należy zauważyć, że w obowiązującym obecnie stanie prawnym istnieje szereg organów zobowiązanych i uprawnionych do badania treści oświadczeń majątkowych składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne"- podkreśla w decuzji SN prof. Małgorzata Gersdorf. Sędzia wskazała ponadto, że nie ma informacji, które jednoznacznie potwierdziłyby "sformułowaną we wniosku tezę, że [organy kontrolne] nie spełniają swoich ustawowych zadań w odniesieniu do oświadczeń złożonych przez pana Mariana Banasia". Co na to "Gazeta Wyborcza"? Dziennikarze zapytali o zdanie Krzysztofa Izdebskiego, dyrektora programowego fundacji ePaństwo.