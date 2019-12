Teatr Powszechny: Zbrukano ofiary ludobójstwa na Wołyniu

ktoś tam 13.12.19 11:47

Oni na prawdę myślą, że to co robią pozostanie bez kary? Bóg jest prawdą i Bogiem prawdy. Nawet jak ludzie nie dorwą, by tak rzec, to przecież każdy jest śmiertelny.



A poza tym to już wygląda na opętanie demoniczne... Tak, tak wiem podobno szatan nie istnieje... He, he, he... dopóki się go nie spotka na wieczność. Ale wtedy jest już za późno na odwrót.