Targowica trwa. Giertych chce ,,liberum veto’’, a nawet wprowadzenia stanu wyjątkowego

Niejestemrobotem 26.3.20 11:05

Ależ to chyba normalne, że skoro nie ma stanu wyjątkowego, to znaczy, że nie ma powodu zmieniać regulaminu sejmu? De facto, stan wyjątkowy jest, wprowadzono mnóstwo ograniczeń, itd. Państwo nie działa normalnie. A to, że PiS nie chce wprowadzić formalnie stanu wyjątkowego, bo bardziej im zależy na wyborach niż na Polsce, to wiadomo od dawna. Opozycja działa zgodnie z prawem, apel też jest sensowny, nie rozumiem po co ta nagonka.