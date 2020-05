Tanzania. Koronawirus. Sprawdzono owoce i zwierzęta. Zarzuty wobec laboratorium

Jan Radziszewski 11.5.20 10:09

taka prawda

6 maja 2020 09:50

WEZWANIE JEZUSA NAZARETEGO DO SWOICH WIERNYCH LUDZI. WIADOMOŚĆ DO ENOCHA

Moja trzoda, strzeżcie się masowych kampanii szczepień, finansowanych przez elity i chronionych i promowanych przez organizacje międzynarodowe, ponieważ szczepionki te mają na celu zdziesiątkowanie światowej populacji.

Ogłaszam wam specjalną szczepionkę, która według elit służących złu uchroni całą ludzkość przed pandemiami;

Uważaj na tę szczepionkę, ponieważ pochodzi ona z Mikroczipa, który po wstrzyknięciu do populacji narodów oznaczy ją znakiem bestii.

Międzynarodowe organizacje i elity, które rządzą tym światem w milczeniu, chcą kontrolować ludzkość, aby przygotować ją na pojawienie się Antychrysta….pamiętajcie, że każdy, kto jest naznaczony znakiem bestii, straci życie Ducha i nie będzie już Owcą mojej trzody.

Już wkrótce środki masowego przekazu zaczną ogłaszać masową kampanię szczepień dla całej światowej populacji, która będzie sponsorowana i finansowana przez elity i organizacje międzynarodowe.

Przed szczepieniem przeprowadzą spis ludności na świecie w celu ustalenia liczby niemowląt, dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.

Nie bójcie się, ufajcie i módlcie się, a Niebo zajmie się ochroną was.

Wszystko to zacznie się dziać po Ostrzeżeniu i Cudu; wszyscy, którzy nie są wpisani do Księgi Życia, zostaną utraceni…..

Moja trzoda, wirusy i pandemie będą pretekstem do masowego szczepienia ludzkości; Te szczepionki rozbudzą nowe pandemie, które w ogromnej ilości zdziesiątkują populację świata.

Podczas ostatniego panowania mojego przeciwnika ludzkość oznaczona Mikroczipem straci swoją tożsamość jako istota ludzka;

Nie będą już mieć nazwy, ale będą znani pod numerem, który zostanie zakodowany w pamięci „Wielkiego Brata”….

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html