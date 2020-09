Takiej pizzy nie znajdziecie na całym świecie!

Kochasz pizzę, ale chcesz, aby była nieco zdrowsza i mniej tucząca? Mamy dla ciebie idealny przepis, dzięki któremu będziesz mógł cieszyć się swoim ukochanym danie zdecydowanie częściej.

Mowa o pizzy na spodzie z cukinii. Teraz, kiedy w sklepach nie brak świeżych warzyw jest najlepszy czas, aby wypróbować tego przepisu w domu. Do przygotowania pizzy będziesz potrzebował:

dwóch niedużych cukinii,

430 g mąki

1 jajka

20 gramów żółtego sera

5 łyżek mąki pszennej

po pół łyżeczki: oregano, bazylii oraz soli

Do przyrządzenia sosu przygotuj:

pół średniej cebuli

ząbek czosnku

2 łyżki przecieru pomidorowego

łyżkę oleju

4-5 łyżek wody

sól oraz pieprz do smaku

dodatki, które najbardziej lubisz na pizzy

Cukinie musisz umyć, osuszyć i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Posól i odstaw na kilkanaście minut, po czym odciśnij dokładnie sok. Do tak przygotowanej masy dodaj jako, mąkę, starty ser oraz zioła i wymieszaj do uzyskania jednolitej masy.

Blachę wyłóż papierem do pieczenia, posmaruj olejem i przełóż ciasto, formując w okrągły placek. Wstaw do piekarnika na 20 minut, uprzednio rozgrzewając go do 180 stopni Celsjusza.

Teraz czas na sos. Rozgrzej olej na patelni, dodaj cebulę i czosnek. Smaż do zeszklenia cebuli i dodaj przecier, wodę oraz przyprawy i zioła. Przemieszaj, smaż przez chwilę.

Następny krok to wyjście pizzy z piekarnika i posmarowanie przygotowanym sosem. Na wierzchu układamy ulubione dodatki oraz ser i ponownie wstawiamy do piekarnika na 15 minut.

Smacznego!!!