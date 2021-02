Tak WOŚP szydzi z katolików! Aukcja obrazu ,,Matki Bożej Kermitowskiej’’

WOŚP każdego roku kwestuje przed polskimi kościołami. Jednocześnie jednak nie ma problemu z obrażaniem katolików. Kolejnym dowodem aukcja w ramach 29. finału WOŚP, na której licytowany jest obrazoburczy wizerunek Matki Bożej, na którym zamiast Jezusa obejmuje ona… żabę Kermit.

„Kupując, wspierasz cel 29. Finał WOŚP - Finał z głową. Organizacji Charytatywnej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – czytamy na jednej z prowadzonych za pośrednictwem Allegro aukcji, na której można wylicytować obraz „Matki Bożej Kermitowskiej”, na którym przedstawiono Matkę Bożą, zamiast Dzieciątka Jezus trzymającą postać z popularnego programu Muppet Show.

To kolejna skandaliczna inicjatywa wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku, jak ogłosił przed finałem Jerzy Owsiak, grała wspólnie z atakującym Kościół, dewastującym polskie świątynie i obrażającym katolików tzw. „strajkiem kobiet”. To jednak nie przeszkadza fundacji każdego roku wysyłać swoich wolontariuszy pod kościoły, aby zbierać pieniądze od tych, których obrażanie na co dzień fundacji nie przeszkadza.

kak/DoRzeczy.pl