,,Tak, to nie żart''. Sekielski przeszedł operację zmniejszenia żołądka

Katol 27.8.19 12:07

Masz rację. To było wredne. Sorry. Chodziło mi tylko o to, że metodą Sekielskiego można zniszczyć dowolną grupę zawodową wybierając pedofili tylko spośród nich.

Procent pedofilów wśród księży jest znikomy w porównaniu z innymi grupami. Ale on o tym nie wspomniał.



Życzę mu zdrowia.