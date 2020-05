RA 21.5.20 13:05

Celebryci bez ustanku pouczają ludzi, co jest dobre, co jest złe, jak żyć, co kupować, jak się lansować.



Przy tym nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, nawet moralnej.

Mówią co im ślina na jęzor przyniesie, albo sponsor opłaci.



Księża natomiast nie pouczają, tylko mówią, co pisze w Ewangelii.

Sami nie mogą dużo dodać, bo będą heretykami.