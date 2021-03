Tajemnicza śmierć weterana polskich teleturniejów. Prokurator: To mogło być morderstwo

Kilka dni temu na facebookowym profilu „Gdziekolwiek jesteś” pojawiła się informacja o zaginięciu legendarnego uczestnika polskich teleturniejów, pana Zbigniewa z Jaworzna. Niestety, mężczyzny nie udało się odnaleźć żywego. W czwartek policja odnalazła jego ciało, a prokuratura nie wyklucza morderstwa.

Ekonomista i bankowiec z Jaworzna, Zbigniew O., dał się poznać jako wyjątkowy erudyta w wielu polskich teleturniejach. Brał udział m.in. w „Jeden z dziesięciu” czy „Va Banque”. Kilka dni temu mężczyzna zaginął.

- „Pan Zbigniew mieszka sam w Jaworznie przy ulicy Leśnej 3, jest pracownikiem banku i z powodu pandemii pracuje zdalnie. 22 marca br. około godziny 12.30 rozmawiał z kolegą z pracy poprzez messengera. Około godziny 14 napisał SMS- a do swojego szefa, w którym poinformował go, że zakończył pracę i nikt go więcej nie zobaczy”

- poinformowali administratorzy profilu „Gdziekolwiek jesteś” na Facebooku.

Następnego dnia do jego mieszkania weszli funkcjonariusze Straży Miejskiej. Odnaleźli w nim ślady krwi oraz wszystkie dokumenty mężczyzny, jego telefony i karty kredytowe. W czwartek 25 marca profil „Gdziekolwiek jesteś” przekazał informację o odnalezieniu ciała Zbigniewa O.

W rozmowie z „Faktem” prokurator Jacek Nowicki poinformował, że śledczy biorą pod uwagę zarówno samobójstwo, jak i zabójstwo. Prokuratura zleciła badania, aby ustalić, czy krew odnaleziona w mieszkaniu mężczyzny była jego, czy jakiejś innej osoby. Wkrótce przeprowadzona ma zostać też sekcja zwłok.

kak/fakt.pl