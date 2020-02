Naomi Seibt to youtuberka, która nie wierzy w teorie klimatyczne. Bardzo krytycznie piszą o niej tygodnik "Der Spiegel" i dziennik "The Washington Post". Antifa natomiast wysyła pogróżki i pod jej dom zamówiła karawan pogrzebowy. Powód? Ponieważ nie wierzy we wpływ człowieka na zmiany klimatu i mówi o tym na swoim kanale youtube. I mimo, że ma 50 tys. subskrybentów, co na YT nie jest liczną oszałamiającą, to zaczęły się nią interesować media międzynarodowe.