Szumowski: Nie zajmuję się polityką, ale pandemią

- Pod kątem respiratorów jesteśmy dość dobrze zabezpieczeni. Weszliśmy w czas epidemii z liczbą 10,1 tysiąca respiratorów i dokupujemy kolejne. Mamy już zakontraktowane ok. 1,2 tys. nowych. Trzeba przyznać, że wspierają tu nas również prywatni darczyńcy, fundacje czy Kościół, za co serdecznie dziękuję. Dziś w szpitalach jednoimiennych na 10 tys. łóżek mamy ok. 1,5 tys. respiratorów, czyli 15 proc. To odpowiednia proporcja, jak analizujemy to, co dzieje się we Włoszech czy Hiszpanii.