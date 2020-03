Szumowski: Możemy spowolnić zachorowalność na koronawirusa. Potrzebujemy odpowiedzialnego społeczeństwa

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w wywiadzie dla „Gazety Polskiej” wskazał że całkowite wyeliminowanie koronawirusa z Polski nie jest obecnie możliwe. To co my jako społeczeństwo możemy i powinniśmy zrobić, to spowolnić jego rozprzestrzenianie się tak, aby nachylić krzywą zachorowalności, aby służba polska zdrowia mogła go leczyć zgodnie z jej możliwościami i stanem wiedzy.