Szturm modlitewny za Polskę i Polaków!

Tadeusz 12.10.19 21:37

Obłudnicy z portalu na literę "F". Nie udawajcie takich bogobojnych, bo nienawiść z waszych tekstów aż się leje, gdy piszecie o kimś dla was niewygodnym faryzeusze. Możecie się pomodlić o uzdrowienie was z głupoty. To z całą pewnością wam polecam podli hipokryci. Udajecie miłujących Boga, a jesteście pierwsi do nienawiści, podłości, kalumnii, oszczerstw i obrazy ludzi, którzy nie są zgodni z waszym koniunkturalnym interesem.