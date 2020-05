Sztuczna inteligencja będzie cenzorem na FB

JS 19.5.20 13:32

Sztuczna inteligencja nie będzie tym co myślimy ! Nie będzie zbiorem samoprogramujących procedur ale przez zmrożone do absolutnego zera atomy, będzie kanałem łączności ze światami równoległymi, w co wierzą naukowcy. Ale jaki równoległy świat się podłączy ? Demony zrobią ich i nas w konia ! Do tej pory używały mało dokładnych ludzi-medium albo projekcji mysli do naszych umysłów. Teraz będą miały dostęp BEZPOŚREDNI do naszego świata poprzez maszynerię ! Jeżeli ktoś pamięta spektakl Zemsta Nadchodzi o Zmierzchu to niech sobie wyobrazi coś do potęgi n-tej gorszego.



Króluj nam Chryste, precz z antychrystem !

Pozdrawiam