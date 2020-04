Szpiegowska wojna. Zatrzymanie generała SBU może wymierzyć cios w rosyjską sieć szpiegowską na Zachodzie

oficer LWP 21.4.20 17:05

dla PIS każdy banderowiec jest więcej wart niż polski prawicowiec, po to właśnie Duda DAŁ Ukraińcom 4 miliardy zł z pieniędzy polskiego goja aby one natychmiast znalazły się na kontach żydowskich oligarchów, dlatego też cały zażydzony PIS dostarcza na Ukrainę gaz za pieniądze głupiego polskiego goja, brytyjskie media ujawniły, że ukraiński munster obrony "zarobi" w ciągu roku 2 miliony dolarów i zdeponował to w UK, to są wasze pieniądze tępe polskie goje, wybierzcie jeszcze raz Dodę to zobaczycie , że odda żydom 300 miliardów dolarów waszych pieniędzy i DA Ukrainie kolejne miliardy, w szpitalach pielęgniarki i lekarze nie wyrabiają z przepracowania a on wysyła lekarzy wojskowych do najbogatszego państwa USA na koszt polskiego głupiego goja i dziękuje Trumpowi za obecność w Polsce 15 tys amerykańskich wojsk okupacyjnych utrzymywanych za pieniądze głupiego polskiego goja jednocześnie mówi , że wiele rzeczy nie można zrobić w Polsce bo jesteśmy biednym państwem, tak samo robią Kubańczycy wysyłając propagandowo lekarzy do Afryki a na Kubie nie ma kto leczyć, polski goj to głupi goj jak mawiają żydzi