Szokujące! Franciszek wzywa do legalizacji związków jednopłciowych

Catholic News Agency przekazała informację, wedle której papież Franciszek wzywa światowe rządy do uchwalenia przepisów umożliwiających zawieranie cywilnych związków przez osoby homoseksualne.

Tę szokującą opinię Ojciec Święty miał wyrazić w filmie dokumentalnym „Franciszek”, którego premiera odbyła się dziś na festiwalu filmowym w Rzymie. Uwaga ta znalazła się w części filmu poświęconej duszpasterskiej trosce o osoby z mniejszości seksualnych.

- „Musimy stworzyć prawo o związkach cywilnych. W ten sposób te osoby będą prawnie chronione” – cytuje słowa papieża Catholic News Agency.

Byłoby to stanowcze odejście papieża Franciszka od nauczania swoich poprzedników i dotychczasowej wykładni Kościoła katolickiego. W 2003 roku, pod kierunkiem św. Jana Pawła II, kierowana przez kard. Josepha Ratzingera Kongregacja Nauki Wiary podkreślała, że „szacunek dla osób homoseksualnych nie może w żaden sposób prowadzić do aprobaty zachowań homoseksualnych ani do prawnego uznania związków homoseksualnych. Dobro wspólne wymaga, aby prawa uznawały, promowały i chroniły małżeństwo jako podstawę rodziny, podstawowej komórki społeczeństwa”.

Zaprezentowany dziś film „Franciszek” opowiada o działalności papieża Franciszka na rzecz osób żyjących „na peryferiach egzystencjalnych”. Opowiada m.in. o poparciu papieża dla przyjmowania uchodźców, jego pracy w zakresie zwalczania przemocy seksualnej w Kościele, wkładzie w dyskusję nad rolą kobiety w społeczeństwie czy właśnie podejściu do mniejszości seksualnych.

Do tej pory Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej nie odpowiedziało na pytania CNA dot. uwag papieża w przedstawionym dziś filmie.

kak/catholicnewsagency.com